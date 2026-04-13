KSK çok farklı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda farklı galibiyetler alan Karşıyaka, iç sahada Söke 1970 SK'yı 5-0'la geçti ve normal sezonun bitimine 1 maç kala grup ikinciliği şansını korudu. Play-Off'u erken garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada golleri 17'nci dakikada Erhan Öztürk, 42, 51 ve 55'inci dakikalarda Ömer Faruk Sezgin ve 72'nci dakikada Mücahit Aslan attı. Kaf-Kaf'ın santrforu Ömer Faruk Sezgin, sezonun ikinci yarısında sahalara döndükten sonra üçüncü kez hat-trick yaptı. Son 4 maçta 3'üncü kez sahadan 5-0 galip ayrılan ve son 11 maçta namağlup 9 galibiyet alan Karşıyaka, puanını 66 yaparak Play-Off potasında üçüncü sırada yer aldı. Kütahyaspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta, üst sıradaki Eskişehirspor'la arasındaki farkı 2 puana indiren Karşıyaka, son hafta öncesi ikincilik şansını da korudu. Söke ekibi ise 32 puanda kaldı.