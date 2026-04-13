Haberler Karşıyaka KSK çok farklı

Karşıyaka, sahasında konuk ettiği Söke 1970 SK’yı Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin (3) ve Mücahit’in golleriyle yendi.

HABER MERKEZİ

Gazete

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda farklı galibiyetler alan Karşıyaka, iç sahada Söke 1970 SK'yı 5-0'la geçti ve normal sezonun bitimine 1 maç kala grup ikinciliği şansını korudu. Play-Off'u erken garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada golleri 17'nci dakikada Erhan Öztürk, 42, 51 ve 55'inci dakikalarda Ömer Faruk Sezgin ve 72'nci dakikada Mücahit Aslan attı. Kaf-Kaf'ın santrforu Ömer Faruk Sezgin, sezonun ikinci yarısında sahalara döndükten sonra üçüncü kez hat-trick yaptı. Son 4 maçta 3'üncü kez sahadan 5-0 galip ayrılan ve son 11 maçta namağlup 9 galibiyet alan Karşıyaka, puanını 66 yaparak Play-Off potasında üçüncü sırada yer aldı. Kütahyaspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta, üst sıradaki Eskişehirspor'la arasındaki farkı 2 puana indiren Karşıyaka, son hafta öncesi ikincilik şansını da korudu. Söke ekibi ise 32 puanda kaldı.
