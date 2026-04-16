Karşıyaka kendini aştı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Play-Off'a bilenen Karşıyaka ligdeki 8 yıllık tarihinin en skorer sezonunu geçiriyor. Bu sezon bölgesel olarak, 25 yaş altı genç ağırlıklı kadrolarla oynanan ligde kurduğu iddialı takımla fark yaratan Kaf-Kaf geride kalan 29 maçta rakip fileleri 63 kez sarstı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2018'den beri yer aldığı ligdeki en golcü sezonunu geçirdi. Karşıyaka daha önce 2023-2024 sezonunda 57 gol atmıştı. Yeşil-kırmızılılar, koronavirüs pandemisi döneminde 26 maçta 33 gol atabilmişti. Son haftalarda Nazillispor'u 10-0, Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ve Söke 1970 SK'yı 5-0 yenen Kaf-Kaf'ta Ömer Faruk 16, Yasin 12, Alpay ve Onur 6'şar, Erhan 5, Ensar 4 gol attı.