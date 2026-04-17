KSK’nin bitirim üçlüsü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off maçları öncesi çok formda olup 11 haftadır bileği bükülmeyen Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayıp takıma dönen 3 yıldız futbolcu hücum hattında çok büyük fark yarattı. Yeşil-kırmızılılarda ilk yarıda cezası nedeniyle hiç forma giyemeyen santrfor Ömer Faruk Sezgin, kasım ayında 3 ay hak mahrumiyeti alan sağ kanat Erhan Öztürk ve orta saha Mücahit Aslan yeşil sahalara müthiş dönüp finaller öncesi camianın şampiyonluk umutlarını artırdı.

TOPLAM 24 GOLLÜK KATKI

Sezon başında aldığı 8 aylık cezanın kaldırılmasıyla ikinci yarının ikinci haftasından itibaren ilk kez Karşıyaka forması giymeye başlayan golcü Ömer Faruk, oynadığı 13 maçta 16 gol, 2 asiste ulaşarak kısa sürede yeşil-kırmızılılarda son 10 yılın en skorer ismi oldu. Erhan, şubat ayında 3 aylık cezasını tamamlayıp sahalara döndükten sonra çıktığı 10 maçta 3 gol, 9 asistle oynadı. Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 5 gol, 12 asiste ulaştı. Mücahit de Erhan'la birlikte formasına kavuşup 3 gol, 8 asist yaptı. Karşıyaka'da aylarca sahalardan uzak kalan 3 futbolcu takıma toplamda 24 gol, 22 asistlik katkı yaptı.

TUNAY FORMDA

Karşıyaka'nın tecrübel file bekçisi Tunay Meral, play-off öncesi kalesinde güven verdi. Ligde 11 maçtır bileği bükülmeyen yeşilkırmızılılar son 5 maçtır kalesini gole kapattı. İzmir ekibi sezon boyunca 29 maçta rakiplere yalnız 18 kez gol izni verdi. Karşıyaka, 17 gol yiyen Kütahyaspor'un ardından Eskişehirspor'la birlikte 3'üncü Lig'in en az gol yiyen takımı oldu.

CİCİBAŞ'A ŞOK CEZA GELDİ

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş hakkında verilen disiplin cezası açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Cicibaş'ın "saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" nedeniyle ağır yaptırımla cezalandırılmasına karar verdi. Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Cicibaş'a 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 ay hak mahrumiyeti ve 600 bin lira ceza verildi. Öte yandan kulübe de toplam 745 bin TL ceza kesildi.