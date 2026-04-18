3. Lig’in en etkili forveti Karşıyaka’dan

3. Lig'de bu sezon dakika başına en verimli forvet olarak öne çıkan isim, Karşıyaka'nın golcüsü Ömer Faruk Sezgin oldu. Sezonun ilk yarısında bahis soruşturması nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan Sezgin, cezasının bitmesinin ardından sahalara muhteşem bir dönüş yaptı. Yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta yalnızca 830 dakika süre alarak 16 gol kaydetti. Bu performansla ortalama her 52 dakikada bir gol atan 26 yaşındaki forvet, ligin en etkili hücum silahlarından biri haline geldi. Eskişehirspor'un 1999 doğumlu forveti Christopher Jakob Aydemir de dikkat çeken bir grafik çiziyor. 12 maçta 1043 dakikada 15 gol kaydeden Aydemir, dakikaya vurulduğunda yüksek verimlilik ortaya koydu. Kütahyaspor'dan tecrübeli isim Aykut Çift açık ara önde. 29 maçta 30 gol atan Çift, 2543 dakikada bu sayıya ulaştı.