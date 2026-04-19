Karşıyaka potada Bahçeşehir’i devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta en yakın rakibi Büyükçekmece'yi evinde yenerek bitime 4 maç kala kurtuluş için umutlanan düşme hattındaki Karşıyaka, dün de deplasmanda üçüncü sıradaki Bahçeşehir Koleji'ni 74-88 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu 14-20 önde tamamlayan yeşil-kırmızılılar, soyunma odasına 35-46 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü korumayı başaran Kaf-Kaf, son çeyreğe 55-66'lık skorla gitti. Son periyotta da hata yapmayan Karşıyaka, parkeden 74-88'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İzmir ekibinde Cameron Young 23, Christian Bishop 22 ve Maurice Manning Jr. 21 sayıyla galibiyette başrol oynadı.