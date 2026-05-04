Karşıyaka’da Erhan tehlikesi

FUTBOLDA 24 yıldır yaşadığı Play- Off kabusunu yine aşamayıp Ayvalıkgücü Belediyespor'a elenerek üst üste 9'uncu sezon da 3'üncü Lig'de kalan Karşıyaka'nın kadrosundaki 11 as futbolcunun sözleşmesi biterken, kontratı devam eden Erhan Öztürk'ün de yuvadan uçma ihtimali var. Yeşil-kırmızılı ekibin sezon başında teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün 2'nci Lig'deki takımı Menemen FK'dan alarak 2 yıllığına anlaştığı Erhan'ın sözleşmesinde, "2 milyon TL bonservis karşılığı serbest kalır" maddesinin olduğu öğrenildi. Kaf-Kaf'ta sezon içinde bahis soruşturmasında aldığı ceza nedeniyle 3 ay forma giyememesine rağmen ligde 21 maçta 5 gol, 12 asiste yıldızlaşan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasası arttı.

HÜCUMDA TERLEYECEK

HÜCUM hattında 16 gol atan Ömer Faruk, 12 kez ağları sarsan Yasin ve 3 gol, 8 asistle oynayan Mücahit gibi etkili isimlerin sözleşmelerinin bittiği, Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye satıldığı Karşıyaka transfer döneminde özellikle bu bölgede terleyecek. Karşıyaka'da sözleşmesi biten teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün durumu da belirsizliğini koruyor.