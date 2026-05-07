52 yıllık seri son bulabilir: Karşıyaka'da tarihi sınav

Süper Lig'de senelerdir ekol olarak gösterilen Karşıyaka'nın basketbol atmosferi bu kez düşme-kalma maçına ev sahipliği yapacak. Kaf-Kaf, taraftarıyla tek vücut kazanıp aynı saatte rakiplerinden Aliağa Petkimspor'un Tofaş'a deplasmanda yenilmesini bekleyecek.

Karşıyaka son hafta maçları sonrası ligde kalmayı başarırsa salon bayram yerine dönecek. İzmir ekibi küme düşerse ise tribünler mateme bürünecek.