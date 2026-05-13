Karşıyaka’ya haciz şoku

Karşıyaka'da yönetim geçen hafta basketbol takımının 52 yıldır aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'deki ölüm-kalım maçı öncesi haciz şokuyla sarsıldı. Yönetimde imza yetkili isimlerin evlerine kulübün borçlarıyla ilgili ödeme emirleri geldi. Yaşananlara isyan eden Başkan Aygün Cicibaş, "Geçtiğimiz hafta, özellikle basketbol takımımız açısından sezonun en kritik virajlarından birine girilmiş olması nedeniyle, takımın ve teknik ekibin konsantrasyonunun bozulmaması adına birçok konuyu kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ettik. Ancak bugün gelinen noktada bilinmelidir ki yalnızca saha içinde değil, saha dışında da çok ağır bir mücadele verilmektedir. Karşıyaka Spor Kulübü'nden alacaklı olan eski çalışanlar, eski sporcular ve kamu kurumları, sezon başından beri haklı olarak alacaklarını tahsil etme yoluna gitmiş, icra yöntemini kullanmayı tercih etmişlerdir. Liglerin başlangıcı ve süren sportif mücadelenin hiçbir şekilde zarar görmemesi adına kimseyle paylaşım yapılmamıştır" dedi.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Cicibaş, "Bütün bunlara rağmen, bugüne kadar hiçbir yöneticimiz sorumluluktan kaçmamış, 'Önce Karşıyaka' diyerek mücadele etmeye devam etmiştir. Çünkü bizler için mesele makam değil, Karşıyaka'nın ayakta kalmasıdır. Bugün yaşanan tablo; yalnızca bir yönetimin değil, yıllardır biriken ekonomik yüklerin, yanlış bütçelerin ve sürdürülemez yapının sonucudur. Buna rağmen formanın, armanın ve Büyük Karşıyaka Taraftarı'nın mücadelesi son saniyeye kadar devam edecektir" açıklamasını yaptı.

MESUT SANCAK'TAN KAF-KAF'A ALKIŞ

Karşıyaka'ya çok büyük mali destek vererek motive eden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, takımı kutladı. Sezonun final haftalarında maaş ödemeleri ve primler için 18 milyon TL karşılıksız katkı sağladığı yeşil-kırmızılılara 200 bin dolar ligde kalma primi de açıklayıp moral veren Mesut Sancak, "Yaşasın Karşıyaka! Bu müthiş bir başarı hikayesidir. Karşıyaka'mızla, gurur duyuyoruz. Karşıyaka'mızı çok seviyoruz. Yolu açık olsun" açıklamasını yaptı.