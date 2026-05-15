Karşıyaka seçimi bekliyor









Sezonu tamamladıktan sonra olağan mali genel kurul tarihini 2 Haziran olarak belirleyen Karşıyaka Spor Kulübü, nisan ayında aday çıkmadığı için yönetimin görevine devam ettiği olağanüstü genel kurulu ise 23 Haziran'da yapacak.

Karşıyaka yönetimi, hafta başında mali genel kurulun kararını almasının ardından seçimli genel kurulun tarihini de açıkladı. Yeşilkırmızılılarda yeni yönetimin belirleneceği seçimli kongrenin 23 Haziran Salı günü Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılmasına karar verilirken Başkan Aygün Cicibaş'ın göreve devam edip etmeyeceği veya başka aday çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi. Karşıyaka'da potansiyel adayların 2 sezondur ana sponsoru olmayıp bu sezon küme düşmekten son salisede kurtulan Süper Lig'deki basketbol takımının sponsorluk görüşmelerine göre karar vermesi bekleniyor.