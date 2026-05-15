Karşıyaka seçimi bekliyor

Sezonu tamamladıktan sonra olağan mali genel kurul tarihini 2 Haziran olarak belirleyen Karşıyaka Spor Kulübü, nisan ayında aday çıkmadığı için yönetimin görevine devam ettiği olağanüstü genel kurulu ise 23 Haziran'da yapacak.
Karşıyaka yönetimi, hafta başında mali genel kurulun kararını almasının ardından seçimli genel kurulun tarihini de açıkladı. Yeşilkırmızılılarda yeni yönetimin belirleneceği seçimli kongrenin 23 Haziran Salı günü Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılmasına karar verilirken Başkan Aygün Cicibaş'ın göreve devam edip etmeyeceği veya başka aday çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi. Karşıyaka'da potansiyel adayların 2 sezondur ana sponsoru olmayıp bu sezon küme düşmekten son salisede kurtulan Süper Lig'deki basketbol takımının sponsorluk görüşmelerine göre karar vermesi bekleniyor.
1.5 MİLYON DOLARLIK YASAK
Yeni gelecek yönetim, büyük sıkıntılarla başa çıkmaya çalışacak. Öncelikle basketbol şubesinin, gelecek sezon transfer yasağını kaldırabilmesi için FIBA'ya 1.5 milyon dolardan fazla ödeme yapması gerekiyor. Özellikle 2023-24 sezonunda kadroda yer alan ABD'li basketbol Vernon Carney'in alacakları büyük sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca futbol takımında eski futbolcuların başta olmak üzere eski kulüp çalışanlarının da alacakları olduğu ve imza yetkisi olan yöneticilere icra geldiği,
Başkan Aygün Cicibaş tarafından açıklanmıştı. Cicibaş, aday olması ve seçilmesi durumunda futbol takımının teknik patronu Burhanettin Basatemür ve basketbol başantrenörü Ahmet Kandemir ile yola devam etmeyi ve onların vereceği rapora göre kadroyu şekillendirmeyi planlıyor.