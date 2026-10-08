Karşıyaka kendine geldi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı sezona ilk 4 maçta galibiyet alamadan başlayan Karşıyaka teknik heyet değişikliğinin ardından 2'de 2 yaptı. Takımı geçen sezondan beri çalıştıran Burhanettin Basatemür'ün yerine Zafer Uysal'ın gelmesi sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Kaf-Kaf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1923 Afyonkarahisarspor engelini rahat aştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk yarıda yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanan yeşil-kırmızılı ekip kupada yoluna devam ederek moral tazeledi. KSK'de İstanbulspor'dan kiralanan 20 yaşındaki santrfor Eren Arda Şan, attığı 2 golle turun mimarı oldu.