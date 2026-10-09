Folkart’tan can suyu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla ilk galibiyetini geçen hafta Galatasaray'ı yenerek alıp güven tazeleyen Karşıyaka geçen sezon da takıma büyük can suyu veren Folkart'ın katkısıyla derin nefes aldı. Sezon başında borçları yüzünden FIBA ve Basketbol Federasyonu kanalıyla gelen transfer yasağını açmak için 40 milyon TL ödeyen, 10 yeni transferle maratona başlayan Karşıyaka yönetimine en büyük destek Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'tan geldi. Süper Lig'in 53 yıllık en eski kulüplerinden Karşıyaka'ya geçen sezon büyük mali destek vererek takımın mucizevi bir şekilde kümede kalmasına hayati katkı sağlayan Mesut Sancak, yeşil-kırmızılıları bu sezon da yalnız bırakmayıp takıma 50 milyon TL destek sağladı. Forma, tribün sponsorlukları ve kombine gelirleriyle takımı kurup sahaya süren yönetime Folkart'ın sezon başındaki büyük desteği hayat verdi.

SANCAK'TAN DESTEK ÇAĞRISI

Son 3 yıldır ana sponsoru olmayan, 2 sezondur küme düşmekten kıl payı kurtulan İzmir'in basketboldaki en önemli markası Karşıyaka'ya senelerdir büyük destek olan Folkart, bu sezon da yeşil-kırmızılıları yalnız bırakmadı. İzmir'den doğmuş, İzmir'de büyümüş bir marka olarak İzmir'den kazandıklarını İzmir'le paylaşmak anlayışıyla kültürde, sanatta, sosyal projelerde ve sporda kente katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Mesut Sancak, "Karşıyaka, 114 yıllık geçmişiyle yalnızca bir spor kulübü değil, İzmir'in en önemli değerlerinden biridir" diyerek İzmir'in iş dünyasına da kulübe sürdürülebilir destek çağrısı yaptı. Karşıyakalı taraftarlar, Folkart Tower'ın dün akşam kuleleri Kaf-Kaf'ın yeşil-kırmızı renkleriyle aydınlatmasını teşekkür mesajlarıyla paylaştı. Sancak ve Folkart'a teşekkür eden Başkan Yiğit Tusder de 2'nci Başkan Ali Yüceışık, Genel Menajer Selim Çınar ve Antrenör Nenad Markovic'le birlikle arkalarında kulelerin gözüktüğü fotoğrafı, "Yaşasın Karşıyaka, var olsun yeşil-kırmızı" mesajıyla paylaştı.