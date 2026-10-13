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KSK’nin zafer yürüyüşü

Karşıyaka, teknik direktörlüğe takımın eski futbolcu ve antrenörlerinden Zafer Uysal getirildikten sonra çıkışa geçti ve son üç maçını kazandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

KSK’nin zafer yürüyüşü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk 4 hafta galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, teknik direktörlüğe takımın eski futbolcu ve antrenörlerinden Zafer Uysal getirildikten sonra çıkışa geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, Uysal yönetiminde ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yaparak zafer yürüyüşünü başlattı. Kepezspor deplasmanında son dakikalarda penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren kaptan Ensar, bu kez frikikten yeşil-kırmızılılara hayati 3 puanı kazandırdı. Defansta görev yapmasına rağmen iki sezondur attığı kritik gollerle Kaf-Kaf'a hayat veren Ensar, 52'nci dakikada frikikten takımını yine 1-0'lık galibiyete taşıdı. Ensar, 2 haftada attığı 2 kritik golle Karşıyaka'ya 6 puan kazandırdı.

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