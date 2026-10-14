Karşıyaka’da hedef rövanşı almak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, pazar günü deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak. Teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde ligde üst üste 2, Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet alan yeşil-kırmızılılar, geçen sezon Play- Off'ta elendikleri rakibinden rövanşı almak istiyor. İki takım geçen sezon Ayvalık'ta lig ve Play-Off'ta karşı karşıya gelirken, mücadeleler golsüz sona erdi. Play-Off rövanşında ise Ayvalıkgücü, Karşıyaka'yı 2-0 yenerek eledi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi üst üste üçüncü sezonda da Play-Off'tan elenmişti. Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk 4 haftada galibiyet alamadıktan sonra Uysal yönetiminde çıkışa geçerek 8 puana ulaştı. Ayvalıkgücü ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı. Karşıyaka, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak hem rövanşı almak hem de üst sıralara yaklaşmak istiyor.