Kritik eşik aşıldı

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın yıllardır beklediği stad hayalinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeşil-kırmızılıların Yalı'daki eski yuvasının yerine yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadı için zemin ve temel etüt raporunun hazırlanmasına yönelik ihale sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihaleyi, 7 milyon 290 bin 800 TL'lik teklifle Hüseyin Erkan kazandı. Böylece 11 yıldır atıl durumda kalan stat arazisinde yeni stadın yapımına giden sürecin önemli bir aşaması daha geride bırakıldı. İhale kapsamında, Karşıyaka ilçesinde yapılması planlanan Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun uygulama projelerine esas olacak zemin ve temel etüt raporunun hazırlanması işi gerçekleştirilecek. İhalenin yaklaşık maliyeti ise 11 milyon 789 bin 362 TL olarak açıklandı.

CEMİL TUGAY SÖZÜNÜ TUTTU

FİRMA, sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde çalışmalara başlayacak. Etüt ve raporlama işinin 120 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mayıs ayı olağan meclis toplantısında statla ilgili sorulara "İnsanların birikmiş hassasiyeti var. Bugüne kadar verilen bir sürü söz yerine getirilmedi. Bir sürü yerde bu işin önü tıkandı. Tedirgin olmalarını anlıyorum. Hak da veriyorum. Samimiyetle bir süreç yürüyor. Bunlar teknik konular. Uygulama projesi üzerine çalışılıyor. Projeyi değiştiremiyorsunuz. Çok küçük revizyonlar dışında değişiklik yaparsanız yeni davanın önü açılır. Güzel bir stat projesi. Süreç sağlıklı bir şekilde yürüyor. Allah'ın izni ile bu dönem bitmeden biz o stadı açacağız" yanıtını vermişti.