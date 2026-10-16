Kritik eşik aşıldı

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın yıllardır beklediği stad hayalinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeşil-kırmızılıların Yalı'daki eski yuvasının yerine yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadı için zemin ve temel etüt raporunun hazırlanmasına yönelik ihale sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihaleyi, 7 milyon 290 bin 800 TL'lik teklifle Hüseyin Erkan kazandı. Böylece 11 yıldır atıl durumda kalan stat arazisinde yeni stadın yapımına giden sürecin önemli bir aşaması daha geride bırakıldı. İhale kapsamında, Karşıyaka ilçesinde yapılması planlanan Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun uygulama projelerine esas olacak zemin ve temel etüt raporunun hazırlanması işi gerçekleştirilecek. İhalenin yaklaşık maliyeti ise 11 milyon 789 bin 362 TL olarak açıklandı.
CEMİL TUGAY SÖZÜNÜ TUTTU
FİRMA, sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde çalışmalara başlayacak. Etüt ve raporlama işinin 120 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mayıs ayı olağan meclis toplantısında statla ilgili sorulara "İnsanların birikmiş hassasiyeti var. Bugüne kadar verilen bir sürü söz yerine getirilmedi. Bir sürü yerde bu işin önü tıkandı. Tedirgin olmalarını anlıyorum. Hak da veriyorum. Samimiyetle bir süreç yürüyor. Bunlar teknik konular. Uygulama projesi üzerine çalışılıyor. Projeyi değiştiremiyorsunuz. Çok küçük revizyonlar dışında değişiklik yaparsanız yeni davanın önü açılır. Güzel bir stat projesi. Süreç sağlıklı bir şekilde yürüyor. Allah'ın izni ile bu dönem bitmeden biz o stadı açacağız" yanıtını vermişti.
İŞTE TEKLİF YAPAN FİRMALAR
İHALEDE teklif yapan firmaların önerdikleri rakamlar şu şekilde: Gür Mühendislik Jeoteknik Sondaj Harita İnşaat Makina Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 12 milyon 648 bin 390 TL, Remzi Turan: 11 milyon 998 bin 440 TL, KZM Laboratuvar Hizmetleri Mühendislik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi: 9 milyon 828 bin 50 TL, Sönmez Jeoteknik Sondaj Mühendislik İnşaat Turizm Madencilik Hayvancılık Tekstil Tic. ve San. A.Ş.: 11 milyon 953 bin TL, Hüseyin Erkan: 7 milyon 290 bin 800 TL.
İKİ SENEDE TAMAMLANACAK
MİMAR Bahadır Kul tarafından hazırlanan ve güncellenen projede Zübeyde Hanım Stadı'nın yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli olacak. 2 yılda tamamlanması beklenen stat, tek katlı tribün düzeni ve taraftarları sahaya yakın tutan kompakt bir stat anlayışı öne çıkıyor. Tribünlerin tek katlı olması, yeşil-kırmızılı taraftarların aynı çatı altında bütünleşmesini ve tribün baskısının artmasını sağlayacak önemli bir unsur olarak görülüyor. Proje tasarımında tribünlerin üstünün kapatılması ve seyirci atmosferinin güçlendirilmesi de öne çıkan hedefler arasında yer alıyor.