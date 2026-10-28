Karşıyaka’dan harika geri dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, deplasmanda 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'u uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup ederek büyük sürprize imza adarak adını 4. tura yazdırdı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Alptekin Çaylı'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Nurettin'in pasıyla ceza alanına giren Alptekin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Golden sonra KSK beraberlik için yüklenirken, 19. dakikada Emircan'ın serbest vuruştaki etkili şutunda kaleci Muhammet gole izin vermedi. Yeşil-kırmızılılar, özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla rakip savunmayı zorladı. Ev sahibi, ilk yarıda skor avantajını korumayı başardı.

KAF-KAF MAÇI BIRAKMADI

Normal sürenin son anlarına kadar direnen ev sahibi karşısında taarruza geçen İzmir temsilcisi, son dakikalarda kazandığı penaltıyı ustalıkla ağlara göndererek skoru eşitledi. 90. dakikada Tuğay Adamcıl beyaz noktaya gelerek fileleri sarstı ve mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde de temposunu düşürmeyen Kaf-Kaf, rakip yarı alanda kurduğu baskının meyvesini uzatma dakikalarının sonunda ceza yayından gelen sert ve akıl dolu şutla topladı. 105. dakikada Ömer, cepheden sert vuruşla, kaleci Muhammet'i avladı ve Kaf-Kaf 2-1 öne geçti. Kalecinin müdahalesine rağmen direk dibinde ağlarla buluşan bu kritik golün devamı 119. dakikada geldi. Eren Arda maçın skorunu belirleyen golü attı ve 3-1'lik skorla İzmir ekibine zaferi ve tur biletini getirdi. Sahada boyun eğmeyen, oyunun kontrolünü elden bırakmayan ve son dakikaya kadar inancını koruyan yeşilkırmızılılar, unutulmaz bir kupa hikayesine imza attı.