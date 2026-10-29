Kaf-Kaf gururlu

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal göreve geldikten sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayıp kalesinde yalnız penaltıdan 1 gol gören Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda da 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'u gençleriyle deplasmanda geriden gelip 3-1'le elemenin gururunu yaşadı. Kupada Zafer Uysal yönetiminde önceki turda da 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yenerek geçen Kaf-Kaf, Bolu deplasmanına aslarını İzmir'de bırakarak U19 ve U18 takviyeli genç kadroyla gitti.Tuğay ve Mahmut Şat dışında tamamen gençler ve altyapısından çıkan oyunculara kupada 1'inci Lig ekibi karşısında şans veren Karşıyaka'da kaleyi 18 yaşındaki Ersen Batın Güler korudu, 17 yaşındaki Çağhan Berberoğlu 11'de görev yaptı.