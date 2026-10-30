Karşıyaka’da Zafer havası

Karşıyaka'da Zafer Uysal'la birlikte rüzgar tersine döndü. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yakaladığı çıkışı Ziraat Türkiye Kupası'na da taşıyan yeşil-kırmızılılar, 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Üstelik bu başarı, İzmir'de bırakılan asların yerine U19 ve U18 takviyeli genç bir kadroyla geldi. Uysal yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Kaf-Kaf, kupada da önce 1923 Afyonkarahisarspor'u, ardından Boluspor'u aynı skorla geçti. Deneyimli teknik adamın göreve gelmesinden sonra oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Karşıyaka, bu süreçte kalesinde yalnızca penaltıdan 1 gol gördü.

SIRADA DENİZLİ TEMSİLCİSİ VAR

Teknik direktör Zafer Uysal, genç oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Forma şansı verdiğimiz gençlerimiz kendilerine sunulan fırsatı çok iyi değerlendirdi. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar ve galibiyeti hak ederek tur atladılar. Tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi.Kupadaki başarıyı geride bırakıp lige odaklanacaklarını belirten Uysal, hafta sonunda oynayacakları Denizli İdman Yurdu maçını da kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Karşıyaka, kupada ise üst turda Süper Lig ekipleriyle eşleşme ihtimalini beklemeye başladı.

DEPLASMAN KONTENJANI BİN KİŞİLİK

3'üncü Lig 2'nci Grup ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son haftalarda teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde yoluna kayıpsız devam eden Karşıyaka pazar günü Denizli İdmanyurdu deplasmanında taraftar desteğinden mahrum kalmayacak. Kaf- Kaf'ın 1 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda çıkacağı deplasman maçında konuk yeşil-kırmızılı taraftarlara misafir tribününde bin kişilik yer ayrıldı. Denizli temsilcisi deplasman tribünü biletlerini de 130 TL olarak belirledi.