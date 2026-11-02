Buldozer Kaf-Kaf

Nesine 3. Lig 2. Grup'un 9. haftasında Karşıyaka, Ege Derbisi'nde konuk olduğu Denizli İdman Yurdu'nu 6-0 gibi farklı bir skorla devirerek çıkışını sürdürdü. Son olarak hafta içinde 1. Lig ekibi Boluspor'u eleyerek büyük sükse yapan Kaf-Kaf, dönüşte de ligde Denizli ekibini devirerek yenilmezlik serisini kupa ve lig hesaba katıldığında 5 maça çıkardı. Yeşilkırmızılılar, Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ağırlığını daha ilk dakikalarda koydu. 7. dakikada günün formda ismi sağ bek Eren'in sağdan yerden ortasında karambol yaşandı. Denizli ekibinin savunmacısından çarpan top direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Eren Arda topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 12. dakikada ise muhteşem bir füze geldi Veysel'den. Karşıyaka'nın yıldızı yaklaşık 25 metreden sağ ayağıyla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-2. Kaf-Kaf'ın bu maçtaki alamet-i farikası uzaktan şutlar oldu. 21'de bu kez Mücahit ceza sahası dışından şık bir şutla ağları havalandırdı: 0-3. 41'de KSK yine uzaktan bu kez Gökdeniz'in sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş ile rakip kaleciyi avladı: 0-4. İlk yarı da bu skorla bitti.