Kaf-Kaf Timsah’ı avladı

BASKETBOL Süper Ligi'nin 6.haftasında Karşıyaka geçen sezonun son maçının son salisesinde mucizevi galibiyetle alarak ligde kaldığı Bursaspor'u deplasmanda 86-83 mağlup etti. KSK bu zaferle üçüncü galibiyetini aldı. Kaf-Kaf 11'de 11 serbest atış isabetiyle 7. dakikada 17-12 öne geçti, periyodu 21-19 önde tamamladı. Kaf-Kaf, Rashard Kelly'nin iyi oyunuyla 15-1'lik seri yakaladı ve 42-36 öne geçti. İlk yarı 42-39 sona erdi. Üçüncü periyotta üçlüklerle arayı 11 sayıya kadar açan Karşıyaka son periyoda 66-57 önde girdi. Üçlüklere dördüncü periyotta da devam eden Karşıyaka 8 dakika kala farkı 14 sayıya (79-65) çıkardı. Bursaspor Javon Freeman- Liberty ve Brandon Taylor'ın üçlükleri ile üçbuçuk dakşka kala farkı 5 sayıya (83-78) çekti ve maça yeniden heyecan geldi. Liberty 2 dakika kala çembere gidip bitirdi (86-83), karşılıklı top kayıplarının ardından Bursaspor son hücumda iki üçlük denemesinden de sonuç alamadı. Yeşil-kırmızılılarda Ishmael El-Amin 18 sayı, 2 ribaund, 7 asist, Rashard Kelly 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Steven Enoch 16 sayı, 9 ribaund, 3 asist öne çıkan isimler oldu.