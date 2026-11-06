Taraftara seslendi

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başladı. İlk 4 haftada istediği sonuçları alamayan yeşil-kırmızılılar, Basatemür'le yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. İzmir ekibi, Uysal yönetiminde lig ve kupada çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı. Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal da önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ana hedeflerinin maç maç ilerlemek olduğunu söylerken sezonu lider tamamlamak istediklerini belirtti ve taraftarlardan destek beklediklerini ifade etti.

"HENÜZ İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

GÖREVE geldiklerinde takımın ligde yalnızca 2 puanı bulunduğunu hatırlatan Uysal, oyuncuların gösterdiği reaksiyonla önemli bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde 4 haftada 2 puan toplamış bir takım vardı. Eksi 10'dan bu noktaya geldik. Hedefleri olan bir takım kurulmuştu ancak alınan sonuçlarla bu hedeflerden uzaklaşılmış gibi görünüyordu. Karşıyaka her zaman hedefin içinde olmak isteyen bir camia. Biz de bu hedefin içinde kalmayı sürdüreceğiz. Göreve geldikten sonra oyuncularımızın gösterdiği reaksiyon, istek, coşku ve özveri sahaya yansıdı. Bunlar da beraberinde puanları getirdi. Puan açısından iyi durumda görünsek de henüz tam olarak istediğimiz yerde değiliz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Sezon başında tam hazır olmayan oyuncularımız vardı. Onların eksiklerini gidermeye yoğunlaştık. Takım savunması, topun arkasına geçme ve doğru pozisyon alma üzerine çalıştık. Oyuncularımız da bunları sahada çok iyi uyguladı. Mücadele gücümüzü artırarak istediğimiz sonuçları aldık" dedi.

"OYUNCULARIMIZ ÖZGÜVENLERİNİ KAZANDI"

KAPALI savunmalara karşı şut çalışmalarına önem verdiklerini ancak bunun yalnızca son maça özgü olmadığını söyleyen Uysal, "Şut çekmek zaten futbolun doğasında var. Kapalı savunmalara karşı şut çalışmaları yapıyoruz ve her maçta oyuncularımızdan şut çekmelerini istiyoruz. Sadece şut değil; ara pasları, savunma arkasına koşuları ve kenar ortalarını da birlikte çalışıyoruz. Goller uzaktan şutlarla gelince sanki bunun üzerine özel bir çalışma yapmışız gibi düşünülüyor ancak bunlar zaten antrenmanlarımızın bir parçası. Oyuncularımız potansiyellerini ortaya koymaya ve özgüvenlerini kazanmaya başladı. Artık oynadıkları oyundan daha fazla keyif alıyorlar. Sahadaki oyuncu keyif alınca tribündeki taraftar da keyif alıyor. Bu durum bizi de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.