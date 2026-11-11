Egeliler sahaya çıkıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri bugün hafta içi mesaisinde zorlu sınavlara çıkacak. Karşıyaka namağlup lider Gemlik Sümerbey FK'yı İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da ağırlayacak. Altay Bigaspor'un konuğu olacak. Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Ligde son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 10 maçta 10 puan toplayıp 11'inci sırada yer buldu. Zirvenin 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 20 puanlı Balıkesirspor, saat 13.00'te 8 puanlı Kepez Spor'un konuğu olacak. Ligde 8 haftadır galip gelemeyen 8 puanlı Söke 1970, 15.00'te düşme hattındaki Alanya 1221'i ağırlayacak. Ayvalıkgücü Bld. aynı saatte evinde, 6 haftadır kazanamayan Uşakspor'la kozlarını paylaşacak.

DENİZLİ'NİN KONUĞU BUCA

Son olarak lider Gemlik Sümerbey'le deplasmanda golsüz berabere kalan Denizli İdmanyurdu, 15.30'da kendisi gibi 7 puanı bulunan düşme potasındaki Bucaspor 1928'i misafir edecek. Gaziemir SK ise aynı saatte evinde 1922 Akşehir SK ile rakip olacak.