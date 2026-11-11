Kaf-Kaf potada rakip tanımıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona geçen yıl olduğu gibi belirsizlikler içinde hazırlanırken, kadrosunu geç oluşturup yalnız 3 özel maç oynayan Karşıyaka maraton başlar başlamaz performansıyla fark yarattı. Evinde ezeli rakiplerinden Galatasaray'dan sonra EuroLeague ekibi Beşiktaş'ı da son saniyeye kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta 1 sayı farkla 84-83 yenen Kaf-Kaf, 7 haftada 4 galibiyetle play-off hattına yerleşti. Yeşilkırmızılı ekip, güçlü rakiplerini yenerek son iki sezonda yaşadığı küme düşme korkusunu bu yıl henüz ilk haftalardan üzerinden attı. Karşılaşmanın son periyodu ve maç sonunda saha karıştı. Daha önce Karşıyaka formasını giyen Metecan Birsen son periyodun başında attığı üçlüğün ardından tribüne eliyle öpücük gönderince protokol tribünündeki Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve 2'nci Başkan Ali Yüceışık oyuncuya sert tepki gösterdi. Beşiktaş cephesi ise Karşıyaka deplasmanının ardından ev sahibi yönetimi suçladı.