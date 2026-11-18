TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'te 5 yaparak adını play-off hattına yazdıran Karşıyaka'da sağ kanat Erhan Öztürk, son olarak Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmaya damga vurdu. Yeşil-kırmızılı ekibin 1-0 öne geçtiği 29'uncu dakikada uzak mesafeden jeneriklik bir gole imza atan 26 yaşındaki oyuncu, 82'nci dakikada kornerden Ömer Faruk'a asist yaparak alkış topladı. Derbiyi 1 gol, 1asistle tamamlayan Erhan, galibiyetin mimarlarından oldu. Karşıyaka'daki ikinci sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde iç sahada Söke 1970'i 2-1 yendikleri karşılaşmadan sonra ikinci kez rakip fileleri sarstı. Erhan, toplam asist sayısını ise 3'e çıkardı. Kupada da bir golü bulunan skorer oyuncu, ligdeki 12 maçın tümünde ilk 11'de yer aldı. Karşıyaka'ya geçen sezon başında Menemen FK'dan transfer edilen Erhan Öztürk, ilk sezonunda 23 maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.