TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk ve play-off hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Karşıyaka'da futbolculara rehavet uyarısı yapıldı. Teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde son 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanı hanesine yazdıran yeşilkırmızılı ekip, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan yeşil-kırmızılılar, kritik mücadelede puan kaybı yaşamak istemiyor. Ancak Karşıyaka'da teknik heyet ve futbol şube yönetimi, karşılaşma öncesinde oyuncuların rehavete kapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Rakibin ligdeki konumuna aldanılmaması gerektiğini vurgulayan kurmaylar, Alanya 1221'in son haftalarda yükselen bir grafik çizdiğine dikkat çekti. Son 3 maçında 7 puan toplayarak düşme hattından uzaklaşan Antalya temsilcisinin çıkışta olduğuna işaret eden teknik heyet, mücadele gücü yüksek bir rakiple karşılaşacaklarını futbolculara aktardı.