TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karşıyaka , 13'üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanya 1221 SK'yı 4-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Üst üste 6'ncı galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip, hem çıkışını sürdürdü hem de zirve yarışındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Bu galibiyetle puanını 27'ye yükselten Karşıyaka, taraftarına büyük sevinç yaşatırken Alanya 1221 SK ise 11 puanda kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Karşıyaka, henüz 8'inci dakikada golü buldu. Sol kanattan Veysel Karani'nin yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Ömer Faruk, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son bölümünde ise ilginç bir an yaşandı. 45'inci dakikada Karşıyaka, Erhan ile girdiği pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Bu kararın ardından hızlı gelişen Alanya 1221 SK atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Kubilay, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

SELİM SKORU BELİRLEYEN GOLÜ ATTI

İkinci yarıya daha istekli ve baskılı başlayan Karşıyaka, aradığı golü 52'nci dakikada buldu. Topla buluşan Veysel Karani, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Bu golle birlikte moral bulan Karşıyaka, oyundaki üstünlüğünü daha da artırdı. 55'inci dakikada yine sahneye çıkan Veysel Karani, uzak mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten dönerken, Karşıyaka üçüncü gole oldukça yaklaştı. Yeşil-kırmızılıların hücumdaki iştahı ve rakip savunma üzerindeki baskısı dikkat çekti. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Karşıyaka farkı ikiye çıkardı. Soldan Mücahit'in yaptığı ortada ceza sahasında iyi pozisyon alan Samet, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. Bu golle rahatlayan Karşıyaka, maçın kontrolünü tamamen eline aldı. Mücadelenin 90'ıncı dakikasında ise son sözü Selim söyledi. Sol kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan Selim, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 4-1.

KARŞIYAKA DURDURULAMIYOR

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Alanya 1221 karşısında aldığı galibiyetle ligde üst üste altıncı maçını kazandı. İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkaran yeşil-kırmızılılar, Alanya 1221 engelini de aşarak serisini altı maça taşıdı. Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Kaf-Kaf, şampiyonluk ve üst sıralar yarışındaki iddiasını sürdürdü. Karşıyaka, üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarına büyük sevinç yaşatırken başarılı grafiğini devam ettirdi

MÜTHİŞ DESTEK

Karşıyaka, Alanya 1221 karşısında aldığı galibiyetle taraftarını sevince boğdu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerde yerini alan Karşıyaka taraftarları, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. Yeşil-kırmızılı renklere gönül veren futbolseverler, oluşturdukları atmosferle galibiyet coşkusuna ortak oldu. Karşıyaka, taraftarının desteğini sahaya yansıtarak Alanya 1221 karşısında üç puana uzandı.