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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa, Erdem Canpolat ile imzaladı

, ile imzaladı

Kulübü, ekibi 04'ün 19 yaşındaki kalecisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Erdem Canpolat ile imzaladı

15.09.2020, 17:18

Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 takımının 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

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