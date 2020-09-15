Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 takımının 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa, Erdem Canpolat ile imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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