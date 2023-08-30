Karşıyaka’ya dev destek

TFF 3. Lig'de yeni başkanı Azat Yeşil ve ekibiyle bu sezon atılım yapmayı planlayan Karşıyaka, dün Swissotel'de düzenlenen sponsor tanıtım lansmanıyla adeta gövde gösterisi yaptı. Bu sezon Karşıyaka'ya destek veren ana sponsorlar AVEK Otomotiv ve Medicalpoint'in yanı sıra diğer forma sponsorlarıyla yeni sezon için sözleşme imzalandı. Toplantıda beklentinin aksine AVEK Otomotiv Karşıyaka'ya isim sponsoru olmaktan vazgeçip, 111 yıllık köklü çınara koşulsuz destek vereceğini açıkladı. Medicalpoint Hastanesi de Voleybol Kadın Takımı'na isim sponsoru oldu. Yeni sezonda yeşil-kırmızılı takım, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Karşıyaka Medicalpoint ismiyle yarışacak.

"YENİ BİR SAYFA"

Sponsorların tanıtım toplantısında konuşan Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, futbolda hak ettikleri yerde olmadıklarını ifade ederek, "Biz 'Karşıyaka Sevdalıları' ve ciddi bir iş insanı grubu olarak, sponsorlarımızla beraber yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sayfada kulübümüzün bulunduğu kategorilerden daha üst kategorilere çıkması hususunda ciddi anlamda önümüze bir projeksiyon koymuş bulunmaktayız" dedi. Futbolda 1-2 transfer daha yapacaklarını aktaran Azat Yeşil, "Mücadeleci bir takım kuruldu. Bu takımın bu ligde iyi sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz" mesajını verdi.

"MARKA VE İSİM EKLENMEYECEK"

AVEK Otomativ firması adına konuşma yapan Korhan Yurdayarar, firma ismini kulübün yarışmacı takıma ekletmeme kararı aldıklarını belirterek, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün destekçisi olup bu kulübün yanına ismimizi yazdırabilmek değerli ve paha biçilemez bir onur kaynağıdır. Karşıyaka'nın adının yanına marka ve isim eklenmeden destek olunmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu karar rakamsal olarak bir şeyi değiştirmeyecek, koşulsuz destekleyeceğiz" dedi.