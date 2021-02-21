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Konyaspor’dan muhteşem dönüş

Konyaspor, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 'u 3-2 yendi.

Konyaspor’dan muhteşem dönüş

21.2.2021

23'te Adem'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 45+2'de Adem'in penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-0. 72'de Diomande attığı golle farkı bire indirdi: 2-1.

80'de ve 84'te gol atan Cikalleshi takımını 3-2 öne geçirdi. Maçı Konyaspor 3-2 kazandı. Y.Malatyaspor'da Umut 504. maçına çıktı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Sarper Barış Saka **, Abdullah Bora Özkara **, Mehmet Kısal **

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed * - Acquah * (71 Stephen *), Umut *, Wallace *, Tetteh * (71 Ahmed *), Semih *, Hafes *, Chebake *, Zeki * (81 Hadebe *), Kubilay *, Adem **

KONYASPOR: Eray ** - Ahmet **, Jevtovic **, Miloseviç ** (75 Zymer **), Guilherme **, Cikalleshi ***, Miya ** (64 Erdon **), Kravets * (46 Rahmanovic **), Diomande ***, Abdülkerim **, Skubic ***

GOLLER: Dk. 23 ve 45+2 (P) Adem, 72 Diomande, 80 ve 84 Cikalleshi

SARI KARTLAR: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic, Abdülkerim, Erdon (Konyaspor)

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