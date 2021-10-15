Konya, Aslan’ı gözüne kestirdi

KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray deplasmanına çok iyi mücadele edip, iyi futbol oynamak için gideceklerini belirterek, deplasmandaki İstanbul takımı maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi. Palut, "Yine çok iyi mücadele edip iyi futbol oynamaya gideceğiz İstanbul'a. İnşallah güzel bir sonuçla dönmeyi umuyoruz. Tabii ki kolay maç değil. İstanbul takımları deplasmanda her zaman zor maçlardır. Biz de buna göre hazırlanacağız. İyi bir mücadele etmek, iyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz" dedi. Palut, teknik direktör Aykut Kocaman'ın Konyaspor'un başına getirileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili ise, "Gerçekten bunları kontrol etme şansımız yok. Benim de kulüp resmi açıklama yapana kadar haberim yoktu" dedi.

DİĞER