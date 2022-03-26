Konya kendi evinde farklı

SPOR Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor evinde rakiplerine geçit vermiyor. Milli ara dönüşü 3 Nisan Pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, sahasında oynadığı 15 maçtan sadece tek yenilgi aldı. Söz konusu 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Konya ekibi hanesine 34 puanı yazdırırken, bu alanda da ligin iç sahada Trabzon'un ardından en çok puan toplayan ikinci takımı oldu. Sahasındaki 15 maçta rakip filelere 25 gol bırakan Anadolu Kartalı, buna karşılık kalesinde 11 gol gördü. Sadece Sivasspor'a sahasında 1-0'lık sonuçla mağlup olan yeşil-beyazlılar gösterdiği bu performansla tarihinin de en iyi iç saha performansını sergiledi.