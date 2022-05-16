Konyaspor geç açıldı

SÜPER Lig'de Konyaspor, sahasında Hatayspor'u mağlup etti: 3-1. 6. dakikada Michalak pasını verdi, Bytyqi topu filelere yolladı: 1-0. 9'da Fatih'in kafasından seken top Musa'nın koluna çarptı. Hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını işaret etti. 12'de Diouf'un penaltı atışını kaleci Sehic kurtardı. Seken topu Sadık tamamladı ancak VAR uyarısıyla penaltı tekrar edildi. 16'da El Kaabi topu ağlara gönderdi: 1-1. 73'te Michalak, düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 2-1. 87'de Soner'in ortasında Ahmed Hassan skoru belirledi: 3-1.