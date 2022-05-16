  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Konyaspor Konyaspor geç açıldı

Konyaspor geç açıldı

16.5.2022

Konyaspor geç açıldı

SÜPER Lig'de Konyaspor, sahasında Hatayspor'u mağlup etti: 3-1. 6. dakikada Michalak pasını verdi, Bytyqi topu filelere yolladı: 1-0. 9'da Fatih'in kafasından seken top Musa'nın koluna çarptı. Hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını işaret etti. 12'de Diouf'un penaltı atışını kaleci Sehic kurtardı. Seken topu Sadık tamamladı ancak VAR uyarısıyla penaltı tekrar edildi. 16'da El Kaabi topu ağlara gönderdi: 1-1. 73'te Michalak, düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 2-1. 87'de Soner'in ortasında Ahmed Hassan skoru belirledi: 3-1.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA