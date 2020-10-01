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'a Taşkın müjdesi

1'inci Lig'de ilk 3 maçından yalnız bir beraberlik alarak dibe demir atan 'da pazar günü deplasmanda oynanacak karşılaşması öncesi Taşkın Çalış'ın iyileşmesi sevinç yarattı.

Menemenspor'a Taşkın müjdesi

01.10.2020, 12:22

3 haftadır forma giyemeyen deneyimli orta saha oyuncusunun takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Balıkesirspor müsabakasında kaptan Taşkın'a yine ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde 5-2 kaybedilen Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Sikiru ise cezalı durumda.

DHA

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