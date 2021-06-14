Menemen’de rota Deniz

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un transfer gündeminde merkez orta saha oyuncusu Deniz Vural olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Alman ekiplerinden Fernwald'ta forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekibin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Daha önce İzmir'de Altay ve Altınordu'nun formalarını terleten Deniz Vural'ın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gurbetçi oyuncu Almanya'nın Waldgirmes kulübünün altyapısında yetişti. Eintracht Frankfurt kulübünde oynadıktan sonra Türkiye'de Eskişehirspor, Balıkesirspor, Alanyaspor, Altınordu, Denizlispor ve son olarak İzmir'de Altay da top koşturdu.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Deniz Vural, TFF 1. Lig'de 148 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve 4 golün hazırlayıcısı oldu. Süper Lig'de de 9 maçta 1 gol kaydetti. Menemen'in hedefinde olan Deniz Vural, Denizli ve Alanya'da 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi. Merkez orta sahada görev yapan oyuncu, önlibero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Menemenspor'un teknik patronu Cenk Laleci, Deniz Vural'ı geçen sezon başında da kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşememişti.