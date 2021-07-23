Menemen Haskic’in peşinde

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor forvet hattına takviye yapmak için rotasını Japonya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler iki sezondur kadrosuna katmak istediği Bosna Hersekli forvet Nermin Haskic için yine girişimlere başladı. 32 yaşındaki golcü oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği, yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Japonya'nın Omiya Ardija kulübünde forma giyen deneyimli oyuncu bu sezon 21 maçta forma giydi, 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 asist yaptı. İzmir ekibinin, genç teknik patronu Cenk Laleci'nin tecrübeli Bosnalı forvetin alınması için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Deneyimli forvet 2009-10 sezonunda Bosna Hersek 2. Lig'in de Buducnost Banovici kulübünde 19 golle, 2018-2019 sezonunda ise Sırbistan Süper Lig'inde Radnicki Nis ekibinde 24 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmayı başardı.

BONSERVİS SORUNU VAR

HASKİC kariyerinde Omiya Ardija, Radnicki ve Buducnost kulüplerinde top koşturdu. Japon ekibiyle sözleşmesi devam eden oyuncu kiralık olarak Menemenspor'a gelebilir.