Menemen’de derbi günü

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor ile düşme hattındaki Altınordu bugün İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 27. haftanın kapanış maçını Kadir Sağlam yönetecek. Müsabakanın biletleri 1 TL'den satışa sunuldu. Karşılaşma beIN Sports Max 1'den canlı olarak yayımlanacak. Ligde son 3 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Menemenspor 29 puanla 14. sırada, son 7 maçını kaybeden Altınordu ise 22 puanla 18. basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Ba ile sakatlıkları süren Sabbah, Gomes ve Mete forma giyemeyecek. Altınordu'da ise sarı kart cezalısı Metehan dışında eksik yok.