Menemen’in bankoları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Menemen FK'da üç futbolcu takımın bankosu oldu. İzmir temsilcisinde kaleci Oğuz Çalışkan, stoper Onur Akdeniz ve orta saha Mehmet Alp Kurt tüm lig maçlarında sahaya ilk 11'de çıkmayı başarırken, istikrarlarıyla göz doldurdu. Sarılacivertlilerde bu üç futbolcu hem Cenk Laleci hem de Yılmaz Vural'ın gözüne girmeyi başararak takımın en önemli kozlarından olmayı başardı. Menemen FK'nın 35 yaşındaki deneyimli kalecisi Oğuz yaptığı kritik kurtarışlarla takımına katkı sağlarken, 27 yaşındaki savunmacı Onur defanstaki kritik müdahalelerine ek olarak rakip ağları 2 kez sarsarak skor katkısı da verdi.