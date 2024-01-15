Menemen takıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, evinde ağırladığı Karaman ile 1-1 berabere kaldı. 5'te sağ kanattan ceza sahası içine giren Mertcan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Beklemeden vuruşunu yapan oyuncu topu az farkla auta gönderdi. 22'de Sedat Cengiz soldan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, iyi yükselen Mazlum kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı. 28'de Oktay, Menemen savunmasının anlaşmazlığı sonucu topu önünde buldu, kaleci Kıvanç ile karşı karşıya kalan oyuncu üstten auta gönderdi. 38'de Mertcan ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut kullandı ancak kaleci Hayrullah topu tokatlayarak kornere gönderdi. 45+1'de sağdan kullanılan kornere Mazlum yükselerek kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

57'de Artun ceza sahası içine girerken Menemen FK savunmasının müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. 59'da İbrahim penaltı atışını gole çevirdi: 0-1. 60'da sol kanattan Mertcan ceza sahası içine girerek şutunu çekti, kaleci Hayrullah'tan seken topu Sedat ağlara gönderdi: 1-1. 72'de Karaman savunması topu kendi ceza sahasından çıkartmaya çalışırken Mertcan topu kaparak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yapan oyuncu topu auta gönderdi. 90'da Polat ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut kullandı ancak top kaleci Kıvanç'ın kucağında kaldı. Maçta iki takım birbirine üstünlük kuramayınca puanlar paylaşıldı.

VURAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

MENEMEN FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ilk devrenin son maçında Amed Sportif ile oynanan karşılaşmanın 11'ine kıyasla 5 değişiklik ile sahaya çıktı. Kalede Bora'nın yerine Kıvanç, Onur'un yerine Mazlum, İsmail'in yerine Emir, Recep'in yerine Özkan, Kemal'in yerine de Sedat Cengiz maça başladı.