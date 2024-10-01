Menemen’de herkes golcü

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona 4 galibiyetle başlayan ve geride kalan haftada ise Vanspor FK ile berabere kalrak namağlup topladığı 13 puanla zirve ortağı konumundaki Menemen FK'da herkes golcü. Geride kalan süreçte 10 gol atan İzmir temsilcisi üç bölgeden de gol katkısı aldı. Sarı-lacivertlilerde savunmada Mazlum Demir rakip ağları 2 kez sarsarken, Emir ve Onur ise 1'er gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde orta sahada Hakkı Türker, Seçim Can Koç ve Taner Gümüş 1'er, forvet hattında ise Burak Yeşilay 3 kez gol sevinci yaşadı.