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Menemen FK kalesini kapadı

İkinci Lig’de namağlup zirvede yer alan İzmir ekibi, son üç müsabakada rakiplerine gol izni vermedi

HABER MERKEZİ
Menemen FK kalesini kapadı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ilk 8 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza attı. Ligde 7 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda tek beraberliğini 1-1'lik sonuçla Van Spor FK'ya karşı alan Menemen FK; Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0, Karaman FK'yı 2-1, Belediye Derincespor'u 1-0, Nazilli Belediyespor'u 4-1, Elazığspor'u 3-0 ve Giresunspor'la 68 Aksaray Belediyespor'u ise 2-0'la geçmeyi başardı.

BASATEMÜR REHAVET UYARISI YAPIYOR

Böylece özellikle son üç maçında birebir rakipleriyle de karşılaşmasına rağmen güçlü bir oyun sergileyen İzmir ekibi, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. Şu ana kadar kaydettiği 17 golle ligin en fazla skor üreten takımı konumunda bulunan Menemen FK, yediği 3 golle de ligin en az gol yiyen takımı konumunda da bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin +14 averajı bulunuyor. Öte yandan teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün antrenmanlarda oyunculara rehavete kapılmama uyarısı yaptığı öğrenildi.

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