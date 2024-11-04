Menemen FK zirveyi bırakmadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yenilgisini geçen hafta deplasmanda alan lider Menemen Futbol Kulübü, evinde Erbaaspor'u rahat geçerek koltuğunu korumayı başardı: 2-0. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 19'uncu dakikada penaltıdan Mazlum ve 45+1'inci dakikada Emirhan kaydetti. Geride kalan 10 maçta 8'inci galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta 14 puanlı Ankara Demirspor'a konuk olacak.