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Menemen FK zirveyi bırakmadı

HABER MERKEZİ
Menemen FK zirveyi bırakmadı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yenilgisini geçen hafta deplasmanda alan lider Menemen Futbol Kulübü, evinde Erbaaspor'u rahat geçerek koltuğunu korumayı başardı: 2-0. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 19'uncu dakikada penaltıdan Mazlum ve 45+1'inci dakikada Emirhan kaydetti. Geride kalan 10 maçta 8'inci galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta 14 puanlı Ankara Demirspor'a konuk olacak.
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