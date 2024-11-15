Basatemür’ün duygusal sınavı

SEZON başında devraldığı Menemen FK ile zirve yarışına ambargo koyan teknik direktör Burhanettin Basatemür, pazar günü duygusal bir sınava çıkacak. Deneyimli teknik adam, 2019-2024 yılları arasında çalıştırdığı Somaspor'a rakip olacak. Basatemür, Manisa ekibinin başına Bölgesel Amatör Lig'de iken geçmiş, takımı 2. Lig'e kadar çıkarmış ve birçok futbolcuyu Süper Lig dahil üst liglere satarak, Siyah İnciler'e maddi katkı sağlamıştı. Basatemür ayrıldıktan sonra Somaspor bu sezon 11 maçta topladığı 10 puanla 18 takımlı Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. sırada yer alıyor.