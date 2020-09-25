Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.
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3 hakemin koronavirüs testi pozitif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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