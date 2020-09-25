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3 hakemin koronavirüs testi pozitif!

yaptığı açıklamada, "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 testi sonuçları pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

3 hakemin koronavirüs testi pozitif!

AA

25.09.2020, 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,16:52

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

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