Trabzonspor’un gözü Rodic’te

YENİ sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Sırbistan'da Kızılyıldız forması giyen sol bek Milan Rodic'i transfer etmek istiyor. Kızılyıldız'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği ve bordo-mavililer'in, 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Bu arada Karadeniz ekibi Fransız ekibi Le Havre'de görev yapan Umut Meraş'ı da kadrosuna katmak için çabalıyor. Milli oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro olarak belirleyen Le Havre, yapılan pazarlıkta indirime gitmezken, Umut'u Almanya'dan Mainz ve İspanya'dan da bir çok kulüp istiyor