Fırtına’nın gözü Artem Dovbyk’te

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı transfer raporunu yönetime iletti. Fırtına, iç transferde Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzatmıştı. Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemindeki isim ise yine Artem Dovbyk. Dnipro'da forma giyen başarılı forveti uzun süredir takip eden teknik heyet ve yönetimin, şartların oluşması halinde ara transfer döneminde yeni bir hamle yapmayı planladığı gelen haberler arasında. Sezon başında da ilgilenilen Dovbyk'in kontratının son yılına girecek olması bu kez umutları artırıyor. Dovbyk, Ukrayna Ligi'nde 13 maçta 10 gol attı, 2 de asist gerçekleştirdi.

DİĞER