Trabzonspor’da rota Thauvin

Meksika'daki takımı Tigres'le yollarını ayıran Florian Thauvin'in Trabzonspor'a önerildiği öğrenildi. Fransız kanat oyuncusu 2018 yılında Marsilya forması giyerken, transfermarkt değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise; Newcastle, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti. Florian Thauvin, daha önce Fransa Milli Takımı'nda da forma giydi. Oyuncu, Tigres formasıyla 10 maça çıkarken, 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. Bordo-mavililerin yıldız oyuncuyla ilgili kararını önümüzdeki hafta içerisinde vermesi bekleniyor. Bu arada Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, (TSYD) Trabzon Şubesi'nin dergisine açıklamalarda bulundu ve "Futbolunun ekonomik anlamda çöküşünün arttığı bu dönemde kurtuluşumuz altyapıdadır. Yetiştirilip üst takıma çıkarılan her isim, bu kulübü geleceğe sağlam adımlarla taşır" dedi.