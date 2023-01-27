  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da rota Thauvin

Trabzonspor’da rota Thauvin

27.1.2023

Trabzonspor’da rota Thauvin

Meksika'daki takımı Tigres'le yollarını ayıran Florian Thauvin'in Trabzonspor'a önerildiği öğrenildi. Fransız kanat oyuncusu 2018 yılında Marsilya forması giyerken, transfermarkt değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise; Newcastle, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti. Florian Thauvin, daha önce Fransa Milli Takımı'nda da forma giydi. Oyuncu, Tigres formasıyla 10 maça çıkarken, 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. Bordo-mavililerin yıldız oyuncuyla ilgili kararını önümüzdeki hafta içerisinde vermesi bekleniyor. Bu arada Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, (TSYD) Trabzon Şubesi'nin dergisine açıklamalarda bulundu ve "Futbolunun ekonomik anlamda çöküşünün arttığı bu dönemde kurtuluşumuz altyapıdadır. Yetiştirilip üst takıma çıkarılan her isim, bu kulübü geleceğe sağlam adımlarla taşır" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA