  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Orsic ile anlaştı

Trabzonspor Orsic ile anlaştı

Bordo-mavililer, Southampton forması giyen Hırvat yıldızla her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Orsic ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu Mislav Orsic ile güçlendirecek. Bordo-mavililerin Orsic ve kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde sözleşmenin imzalanacağı açıklandı. Geçtiğimiz sezon devre arasına kadar 13 gol ve 8 asist kaydettiği Zagreb'den 5.75 milyon Euroya Southampton'a transfer olan Orsic, burada 1 maçta forma giyebildi.

SAVUNMAYA İSPANYOL STOPER

Trabzonspor, İspanyol stoper Joaquin Fernandez transferini de bitiriyor. Valladolid ile sözleşmesi sona eren Fernandez ile prensipte anlaşmaya varılırken oyuncunun 4 Temmuz'daki Slovenya kampına yetiştirilmesi planlanıyor. 27 yaşındaki sol ayaklı stoperin imza için bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA