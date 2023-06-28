Trabzonspor Orsic ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu Mislav Orsic ile güçlendirecek. Bordo-mavililerin Orsic ve kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde sözleşmenin imzalanacağı açıklandı. Geçtiğimiz sezon devre arasına kadar 13 gol ve 8 asist kaydettiği Zagreb'den 5.75 milyon Euroya Southampton'a transfer olan Orsic, burada 1 maçta forma giyebildi.

SAVUNMAYA İSPANYOL STOPER

Trabzonspor, İspanyol stoper Joaquin Fernandez transferini de bitiriyor. Valladolid ile sözleşmesi sona eren Fernandez ile prensipte anlaşmaya varılırken oyuncunun 4 Temmuz'daki Slovenya kampına yetiştirilmesi planlanıyor. 27 yaşındaki sol ayaklı stoperin imza için bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi.