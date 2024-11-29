Trabzon Adil’i istiyor

Trabzon'da ocak ayı transfer dönemi için hareketlilik başladı. Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir performansla zirvenin oldukça gerisinde kalan bordo-mavililerde yeni takviyeler için çalışmalar sürüyor. Karadeniz ekibinin, Konya'da istikrarlı performansı ile öne çıkan stoper oyuncusu Adil Demirbağ'ı yakından takip ettiği ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili şartların oluşması halinde temaslar başlayacak. Demirbağ bu sezon Konya forması altında 13 maçta bir gol ve iki asistlik performans sergiledi.