Son dakikada 11 puan kaybetti

TRABZONSPOR, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 4 gol nedeniyle toplam 11 puan kaybetti. Trabzonspor, bu sezon son dakika kabusundan bir türlü kurtulamıyor. Göztepe ile Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynadıkları maçta 90+2'de David Tijanic'in golüne engel olamayarak rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, ardından 11. haftada Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın 90+12. dakikasında Sofyan Amrabat'ın golüyle yıkıldı ve müsabakayı 3-2 kaybetti. Ligin 15. haftasına ise gelindiğinde bu kez sahasında Kasımpaşa ile mücadele eden Trabzonspor, 90+1'de Da Costa'nın golüne engel olamayarak galibiyeti kaçırdı ve 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Karadeniz ekibi, son olarak önceki akşam 90+8. dakikada yediği golle Galatasaray'a mağlup oldu. Öte yandan Başkan Ertuğrul Doğan, maçın ardından uçakla Trabzon'a dönen takıma destek oldu. Doğan, ikinci kaptan Visca'ya attığı mesajla kenetlenme mesajı verdi. Visca, başkandan gelen mesajı uçakta arkadaşlarına okudu.