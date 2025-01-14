Trabzonspor’a İskoç sol bek

SÜPER Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmeyi planlayan Trabzonspor, savunmanın soluna takviye yapmak için düğmeye bastı. Bordomavililer, teknik heyetin talebi doğrultusunda aradığı sol beki İskoçya'da buldu. İskoçya'da yayın yapan Daily Record'un haberine göre, Trabzonspor'un Celtic'te oynayan Greg Taylor'u istediği vurgulandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Taylor için bordo-mavililerin devreye girdiği aktarıldı. 27 yaşındaki sol bek için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de tekliflerin olduğu ancak en ciddi adayın Trabzonspor olduğu dile getirildi.

ÜLKE DIŞINA ÇIKMADI

Deneyimli İskoç yıldızın da transfere sıcak bakabileceği aktarıldı. 2019 yılından bu yana Celtic forması giyen Taylor, istikrarlı yapısıyla dikkat çekti. Ülkesi dışına hiç çıkmayan deneyimli savunmacı Kilmarnock altyapısında yetişmişti. İskoçya'da 10 kez şampiyonluk yaşayan futbolcu şimdiden Celtic kulübünün efsaneleri arasında yerini almayı başardı.