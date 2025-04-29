Türkiye sizinle gurur duyuyor

UEFA Gençlik Ligi Final maçında Trabzonspor U19'u 4-1 mağlup eden Barcelona U19, kupanın sahibi oldu. Bordo-mavililer ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı. 11'inci dakikada Barcelona golü buldu. Junyent'in pasında topla buluşan Diarra, ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Barcelona farkı 2'ye çıkardı. Farinas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Farre kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erol Can'dan seken topu takip eden Cuenca, topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 32'nci dakikada İspanyol ekibinde Hernandez'in attığı gol VAR incelemesinin iptal oldu. 57'nci dakikada Barcelona farkı 3'e çıkarttı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Barcelona'nın kaptan oyuncusu Alba'nın sağ ayağıyla çektiği şut kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu: 3-0.

SKORU BİCAN BELİRLEDİ

68'inci dakikada fark 4'e çıktı. Ceza sahasının sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çeken Diarra, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, takımının 4'üncü golünü kaydederken kendisinin ise ikinci golünü kaydetti: 4-0. Temsilcimiz Trabzonspor 88'inci dakikada golü buldu. Oğuzhan'ın açtığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Bican, topu ağlarla buluşturdu: 4-1. Bordomavililer zorlu turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın ardından büyük bir üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı.

TRABZON'DA FİNALİ DEV EKRANDAN TAKİP ETTİLER

TRABZONSPOR 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi. Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi. Maçı beklerken kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.